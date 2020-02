Grande Fratello Vip, Serena Enardu piange, separazione da Pago - VIDEO

Di Claudia Cabrini venerdì 14 febbraio 2020

Serena è quasi certa di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, e si raccomanda con Pago: "Non dimenticare che da casa io ti starò guardando"

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/grandefratellovip/serena-enardu-scoppia-a-piangere-e-pago-la-consola_F310227401038C03

Una Serena sempre più fragile e in crisi quella che stiamo vedendo in queste ultime ore prima della diretta di questa sera, in prima serata su Canale 5, del Grande Fratello Vip. La compagna di Pago, infatti, continua a sostenere di non essere serena, e di far fatica ad abituarsi ad essere rinchiusa nella casa più spiata d'Italia.

Anche ieri sera, Serena si è infatti lasciata andare tra le braccia di Pacifico Settembre, con il quale si è nuovamente aperta raccontandogli della fatica che sta facendo in questi ultimi giorni di convivenza sotto l'occhio delle telecamere. I due, dopo essersi momentaneamente allontanati dal gruppo, ieri sera ne hanno approfittato per parlare un po':



"Io non sono tranquilla perché so che non sei tranquillo tu [...] Qualunque cosa succeda domani e anche in futuro pensa a me che ti sto guardando. Io sono felice se tu stai bene con me, se hai trovato la tua dimensione".

Queste le parole che tra le lacrime Serena rivolge a Pago, che consolandola con un lungo abbraccio la rassicura:



"Io sono qui, lo sai. I tuoi occhi non mentono, so che stai male. Non cadiamo nella trappola di tornare indietro, stiamo investendo del tempo qui. Questa (stare insieme, ndr) è la cosa che volevamo tutti e due, e finalmente ce l'abbiamo".

è anche in nomination, e questa sera potrebbe abbandonare la casa. La settimana scorsa l'ingresso in casa di Pedro, fratello di Pago, ha fatto scoppiare l'ennesima furente lite tra i due, ma in questi ultimi giorni tra loro sembra esser tornata la pace, nonostante l'animo di Serena sia continuamente perturbato da molte preoccupazioni.

Quel che tutti si domandano ora è se stasera Serena abbandonerà realmente la casa del Grande Fratello Vip. E, nel caso in cui questa ipotesi si verificasse, come proseguirà l'esperienza al Grande Fratello per Pago? Come si evolverà la coppia?