Grande Fratello Vip, Serena Enardu: frase choc - VIDEO

Di Claudia Cabrini venerdì 14 febbraio 2020

La frase di Serena Enardu non è passata inosservata, e mentre il web la condanna ci si domanda a chi fosse indirizzata...

Una conversazione sicuramente molto intima e personale quella intercorsa la notte scorsa tra tre concorrenti del Grande Fratello Vip, capace di incuriosire gli spettatori e di aprire a possibili scenari ai più ancora sconosciuti. Protagonista principale del gossip, ancora una volta, Serena Enardu, che in un momento di probabile sconforto, in leggerezza, ha così deciso di lasciarsi andare in un commento sicuramente molto sentito e per questo sincero, ma altresì aggressivo, con Licia Nunez e Clizia Incorvaia.

Ed è così che quella che sembrava una semplice conversazione tra amiche si è in realtà trasformata in qualcosa di più. Ad iniziarla proprio Licia Nunez, che rivolgendosi a Clizia Incorvaia ha sottolineato di quanto il loro carattere le accomuni facendole sembrare inizialmente fredde e distaccate anziché capaci di donare molto amore a chiunque stia loro attorno quando le si conosce meglio. Un dialogo, tuttavia, interrotto dai commenti aggressivi di Serena Enardu che, nel momento in cui Licia ha citato la sua ex fidanzata Imma Battaglia - ad oggi moglie dell'attrice Eva Grimaldi - dichiarando che il suo ingresso in casa abbia corrisposto per lei ad un momento particolarmente sofferto tra quelli vissuti nel suo percorso all'interno del Grande Fratello Vip, ha replicato:



"Certe persone dovrebbero proprio incendiarle, quelle che vengono qui [...]"

Una frase sicuramente pesante alla quale la stessa Nunez ha immediatamente risposto: "Certo, chi entra qui dovrebbe apportare un valore aggiunto". La domanda che tutti si sono posti, ovviamente, è a chi o a cosa facesse particolare riferimento Serena, anche se ci risulta più che lecito pensare che la fidanzata di Pago si riferisse proprio a Pedro Settembre, fratello di Pago entrato in casa per pochi minuti soltanto nel corso dell'ultima puntata.

Per chi se lo fosse perso, ricordiamo infatti che il fratello di Pacifico Settembre fosse entrato in Casa proprio per raccontare che Serena Enardu mettesse 'Like' alle foto pubblicate su Instagram dal tentatore Alessandro Graziani, giovane per il quale nel corso del programma Temptation Island Vip i rapporti tra Serena e Pago si erano interrotti. Che quindi Serena con il suo "Certe persone dovrebbero proprio incendiarle" si riferisse anche a Pedro Settembre, fratello di Pago? O, più semplicemente, Serena si stava forse rivolgendo soltanto a Imma Battaglia in difesa di Licia Nunez?

Quel che è certo è che l'occhio e l'orecchio degli spettatori da casa sia sempre molto attento a conversazioni di questo genere, e altrettanto restio nel perdonarle. Il web, ancora una volta, ha quindi attaccato duramente Serena per le sue parole aggressive e violente pronunciate quasi con non chalance, ma c'è anche chi ha additato Clizia Incorvaia per non esser intervenuta nella conversazione e non aver controbattuto alla Enardu. "Anche Clizia che se ne sta lì senza dire niente..." scrivono su Twitter, ed ora non ci resta che aspettare la diretta di questa sera, in prima serata su Canale 5, per capirne di più.

Alfonso Signorini, infatti, avrebbe già dichiarato di voler tornare sull'argomento, senza risparmiare Serena dalle dichiarazioni a lui rilasciate dall'ex tentatore Alessandro, che Alfonso avrebbe intervistato proprio qualche giorno fa.

Ricordiamo, in ultimo, che al concorrente Andrea Montovoli, qualche settimana fa, non sia stato risparmiato l'errore di aver definito 'paracul0' uno dei suoi coinquilini. In questo caso, quindi, come deciderà di procedere il Grande Fratello nei confronti di Serena Enardu?