Leonardo Pieraccioni: moglie, figlia, età, compagna

Di Marcello Filograsso venerdì 14 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Leonardo Pieraccioni

Tra gli attori di commedia più noti in Italia, regista e comico, conosciamo meglio Leonardo Pieraccioni.

Nato a Firenze il 17 febbraio del 1965, - ha quindi 55 anni - dopo aver frequentato per due anni la scuola per perito aziendale, a soli 16 partecipa al programma Un ciak per domani, dove conosce quello che sarebbe diventato l'amico di una vita, ovvero Carlo Conti.

La grande popolarità gli arriva però nel 1996 con Il Ciclone, con un incasso record che viene superato l'anno successivo solo da La vita è bella di Roberto Benigni. Il bis arriva con Fuochi d'artificio, mentre meno successo hanno Il pesce innamorato e Il principe e il pirata.

Per quanto riguarda la vita privata, per due anni e mezzo è il fidanzato di Samantha de Grenet. Le succede l'ex gieffina Laura Torrisi, dalla quale nel 2010 ha una figlia, Martina. La compagna annuncia la fine della loro relazione l'8 ottobre 2014 con un post su Facebook. La nuova fidanzata si chiama Teresa Magni, che ha una somiglianza impressionante con la Torrisi.

Foto: account Instagram Leonardo Pieraccioni