Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia fa un passo indietro su Paolo Ciavarro: "Penso all'esterno, mi sento in colpa" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 13 febbraio 2020

Clizia Incorvaia pensa a Tiberio Carcano dopo i baci di fuoco con Paolo Ciavarro

Dopo le effusioni bollenti con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia sembra voler fare marcia indietro perché pensa all'esterno, e all'uomo, Tiberio, che ha frequentato un mese prima di entrare nella casa del 'Grande Fratello Vip'. La giovane influencer non riesce a lasciarsi andare, a suo dire, al 100 x 100, perché bloccata dal fatto che fuori ha lasciato una persona che le interessava davvero. Si sfoga, a lungo, con Licia Nunez (Qui, il video):

Clizia: "Finora non ho mai pensato all'esterno, invece ora ci penso e ho gli incubi. Abbiamo degli amici in comune e loro facevano il tifo per me, mi scoccia, anche se avevamo detto che era una prova, non mi piace deludere le aspettative…. mi sento in colpa".

La concorrente, a differenza degli scorsi giorni, oggi pomeriggio, ha un pensiero fisso, ovvero quel ragazzo che le ha fatto ritrovare la serenità dopo la rottura con Francesco Sarcina:

Clizia: "Perché ho pensato all'esterno, cosa che non ho mai fatto finora, altrimenti non sarei nemmeno riuscita a dare un bacio. Vorrei da una parte vivermi questa bellezza senza sentirmi in colpa e lasciarmi andare, dall'altra parte c’è il mio senso etico che mi sta tormentando. Mi preoccupo di cosa possano pensare gli altri. Per Paolo, non mi preoccupo. Lui è sensibile e capirà".

L'attrice le dà un prezioso consiglio: "Se hai questa sensazione, ti dico fermati! Stai riflettendo, sei umana, non c’è nient’altro da dire, questa è la vita. Ti do un consiglio perché provo molto affetto per te, non concederti del tutto! Cosi ti resterà una piccola corazza".

Clizia, visibilmente in lotta tra mente e cuore, versa qualche lacrima. Troverà una soluzione?!