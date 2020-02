Tiberio Carcano, chi è l'uomo misterioso di Clizia Incorvaia

Di Sebastiano Cascone mercoledì 12 febbraio 2020

Tiberio Carcano è l'uomo misterioso che frequentava Clizia Incorvaia prima del Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia, prima di entrare nella casa del 'Grande Fratello Vip', frequentava qualcuno da un mese. Chi è l'uomo misterioso che l'ex moglie di Francesco Sarcina ha dimenticato prima di lanciarsi tra le braccia di Paolo Ciavarro?

Si chiama Tiberio Carcano, è nato a Trani l’11 marzo del 1979 sotto il segno dei Pesci ed ha 40 anni. E' un organizzatore di eventi, promoter, deejay e, da poco, si occupa di consulenze legali nel suo settore. E', infatti, laureato in Giurisprudenza ed è avvocato. Ama la politica, il calcio ed il poker.

Vive a Milano.

Una curiosità: il leader de Le Vibrazioni segue, su Instagram, il Pr.

L'imprenditore, nelle scorse ore, ha rilasciato una lunga intervista a 'BollicineVip', raccontando, per la prima volta, retroscena inediti della sua breve frequentazione con la gieffina:

"Ho visto il loro bacio, ma appunto non siamo fidanzati e non ho nulla da recriminarle. E’ giusto che Clizia si viva questa esperienza a pieno, amori compresi. Clizia non si sta comportando male con me, anzi…".

Carcano, anche se mai citato, è stato tirato in ballo da Clizia durante l'esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia:

"Prima del suo ingresso ne avevamo in realtà parlato e avevo chiesto a Clizia riservatezza poiché ho una storia coniugale alle spalle, ma capisco che la cosa sia venuta fuori e non sono in nessun modo arrabbiato con lei. Del resto Clizia sta partecipando a un reality e quella che viene a galla è appunto la realtà".

Foto da @apolloclubmilano