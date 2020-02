Grande Fratello Vip, Serena Enardu e Pago risolvono i problemi di coppia in casa. E' giusto?

Di Sebastiano Cascone giovedì 13 febbraio 2020

Serena Enardu è entrata nella casa del Grande Fratello unicamente per chiarire con Pago

Questa settimana, Alfonso Signorini, nello spazio 'Lettere al direttore' del settimanale 'Chi', rispondendo ad una affezionata lettrice ha spiegato i motivi che hanno spinto gli autori del 'Grande Fratello Vip', a fare entrare Serena Enardu come concorrente nonostante il pubblico, attraverso il televoto, si sia espresso in maniera nettamente contraria. Ecco il punto di vista del giornalista:

"Il Grande Fratello ha deciso di far entrare Serena perché è stato lo stesso Pago a manifestare il bisogno di averla con sé. Certe storie e certi problemi si risolvono in casa. Ha ragione, ma quando gli stessi problemi nascono sotto le telecamere forse viene naturale risolverli sempre sotto i riflettori. Io non lo farei, ma non possiamo pretendere che ognuno ragioni con la nostra testa".

Anche all'interno della casa di Cinecittà, gli altri concorrenti hanno commentato la lite, in diretta tv, tra i due fidanzati. Il cantautore fatica ad accettare che la compagna abbia messo dei like, su Instagram, all'ex tentatore, Alessandro Graziani:

Denver: "Io non voglio giudicare, l’unica cosa è che una situazione del genere io l’avrei tenuta molto lontano dalle telecamere. […] Dovevano gestire la lite in una maniera più decorosa per la tv, che è stata veramente terribile".

Patrick: "Serena con me è gentilissima ma non mi è piaciuto vederla litigare. […] Quello è quello con cui lei l’ha tradito, si sono lasciati per tre mesi. Lei non mi sembra molto elegante quando parla: parolacce, allusioni, frasi crudeli, taglienti. È proprio buzzurra. Se lei avesse trattato cosi me ciao proprio, addio".

Foto | via Ufficio Stampa