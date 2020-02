Levante: "E' utile saper distinguere l'amore dal rumore"

Di Sebastiano Cascone giovedì 13 febbraio 2020

Il messaggio di Levante su Instagram è riferito a Diodato?

Nelle scorse ore, sui propri social, Levante, dodicesima al Festival di Sanremo 2020 con il brano 'Tikibombom', ha pubblicato un messaggio molto criptico che, secondo alcuni, sarebbe rivolto all'ex fidanzato Diodato, vincitore della kermesse con un pezzo, 'Fai rumore', scritto proprio dopo la loro separazione. Ecco il messaggio apparso stamattina su Instagram:

"Dopo l’esperienza indimenticabile di Sanremo mi risuona una musica in testa che recita: “Mi ricordi che il rancore non è mai servito a niente, e invece è utile a saper distinguere l’amore dal rumore, un cuore da un c*******, milioni di parole. A non rivederci Roma, rinunciamoci, via il tuo nome, via ogni parte di te.”

Vado verso Palermo, in questo 13 di Febbraio.

Il mio viaggio verso la mia isola sembra profetico.

Ti amo Palermo.

L."

Dal 13 maggio Levante sarà in tour in Europa. Si parte dal VK di Bruxelles per proseguire il 14 al Q Factory di Amsterdam, il 16 all’O2 Academy Islington di Londra, il 18 al Cafè de La Danse di Parigi, il 30 alla Sala Shoko di Madrid e si concluderà il 31 maggio al Festival Itmakes di Barcellona. In estate poi porterà le canzoni di MAGMAMEMORIA MMXX lin Italia con una serie di appuntamenti, queste le prime tre date annunciate: il 2 luglio al Goa Boa Festival// Preview 2020 di Genova, il 30 luglio alla Cavea - Auditorium Parco della Musica di Roma e l’1 agosto all’Indiegeno Fest - Indiegeno On the Beach di Patti Marina (ME).