Sophie Turner di Game of Thrones è incinta di Joe Jonas

Di dr. apocalypse mercoledì 12 febbraio 2020

Sansa Stark sarà per la prima volta mamma.

23enne attrice diventata celebre grazie al ruolo di Sansa Stark, secondogenita di casa Stark nella serie fantasy Il Trono di Spade, Sophie Turner sarebbe incinta di Joe Jonas, cantante dei Jonas Brothers sposato nel 2019. A darne notizia prima Just Jared, poi è arrivata anche la conferma di Us Weekly.

Va detto che sia la Turner che Jonas non hanno smentito nè confermato la gravidanza. Per entrambi sarebbe il primo figlio. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2016, nel 2017 si sono fidanzati e nel maggio scorso, a sorpresa, si sono sposati a Las Vegas, con pochissimi amici presenti. Il 29 giugno è andato in scena il matrimonio bis a Carpentras, in Provenza.

Conclusa la saga HBO, che l'ha vista letteralmente crescere sul set e maturare come attrice, Sophie è sbarcata al cinema come protagonista assoluta con X-Men - Dark Phoenix, tra i principali flop del 2019. In questo 2020 aveva annunciato di volersi prendere una pausa, per godersi la famiglia. E allora quale momento migliore per diventare anche mamma?