Uomini e Donne, Simonetta esce con Marcello Michisanti (ma la coppia non convince) (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 12 febbraio 2020

Critiche da parte del cavaliere Samuel per lui e da Gianni Sperti per lei.

Esce allo scoperto una nuova coppia nel trono over di Uomini e Donne, si tratta di Simonetta Epifani e Marcello Michisanti. Sorpresa da parte del pubblico in studio e di alcuni protagonisti del programma che hanno storto il naso vedendo l'uomo entrando in studio. Marcello - ex corteggiatore di Barbara de Santi e di Gemma - ha colpito soprattutto per il suo lavoro di buyer di moda, e per un certo benestare economico, aspetto che ha incuriosito e non poco i presenti.

I due si sono scambiati il numero di telefono ma Samuel dalle file dei cavalieri sembra non nutrire simpatia per l'uomo definendolo tutt'altro che un gentiluomo. I due hanno battibeccato ma Simonetta è ferma nella sua posizione: con Marcello la frequentazione continua.

A mettere del pepe nella conversazione è l'opinione di Gianni Sperti che reputa la donna un'opportunista, non crede a ciò che dice Simonetta perché pensa che le interessa di più il suo conto bancario e il lusso.

Simonetta (di 20 anni più giovane rispetto a Marcello) smentisce d'ufficio le malelingue e desidera portare avanti la conoscenza con l'uomo. Marcello le darà fiducia?

(Per il video clicca sull'immagine in alto)