Grande Fratello Vip 2020: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, la passione continua (FOTO)

Di Massimo Galanto mercoledì 12 febbraio 2020

Le immagini che confermano l'intesa fisica tra i due concorrenti del Gf Vip. Lui: "Mi sono lasciato andare perché mi hai messo a mio agio"

Continua il flirt, con effusioni e confessioni intime, tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. La scorsa notte i due si sono concessi un lungo bagno in piscina per poi rimanere a parlare in sauna anche delle dinamiche interne alla Casa, a partire dallo scontro avvenuto poche ore prima fra Licia e Adriana.

Spostatisi in cucina, Clizia ha fatto una confessione dalle tinte hot:

Se spegnessero la luce da me potremmo andare a sorseggiare la camomilla nell’oblò.

Immediata la risposta di Paolo che, con ironia, ha invitato il Grande Fratello a spegnere la luce immediatamente per trasformare in realtà il desiderio espresso dalla donna.

La Capsule Hotel è stata effettivamente occupata dai due concorrenti per alcune ore e Paolo, mostrandosi particolarmente imbarazzato, ad un certo punto ha detto:

È tutto così strano, se mi sono lasciato andare è tutto merito tuo, mi hai messo a mio agio.

La passione è riesplosa poco dopo, allorquando i due si sono lasciati andare a passionali effusioni, con tanto di bacio, dopo un lungo e complice gioco di sguardi. La domanda resta sempre la stessa: è amore vero o fuoco di paglia?