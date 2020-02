Grande Fratello VIP 2020, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che passione in piscina! (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 11 febbraio 2020

Scoppia la passione tra i due gieffini vip, si è ufficialmente formata la prima coppia in casa.

"Ci dobbiamo regolare" li avevamo lasciati così ieri sera nel prime time del Grande Fratello VIP. Certo, quel velo di timidezza poco convinceva, il desiderio di lasciarsi andare dopo un primo appassionante bacio sotto le coperte per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non poteva rimanere solo un pensiero tanto a lungo.

Sarà per questo che la notte ha lasciato la riservatezza da parte e portato la passione alle stelle con effusioni da capogiro in una piscina diventata bollente nella casa più spiata d'Italia. "Dai che è caldissima, io ti avevo chiesto un bacio" dice Clizia invitando Paolo a tuffarsi senza pensarci due volte: "Non me ne frega niente, vieni qua" le dice avvicinandola a se per un bacio 'allo scoperto'.

Ormai non c'è più nessun freno inibitorio davanti alle telecamere e i due ragazzi non si fanno più problemi a nascondere il sentimento nemmeno davanti agli altri vip. Serena infatti sembra essere estasiata: "Finalmente li ho visti limonare" così come Antonella: "No ma sono bellissimi, levatevi che voglio vedere il bacio".

Insomma, si può dire ufficialmente che una prima coppia formata all'interno della casa c'è.