Carolina Giannuzzi; chi è, Enzo Miccio, lavoro, Pechino Express

Di Claudia Cabrini martedì 11 febbraio 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Carolina Giannuzzi

Di origini milanesi e conosciuta ai più per le sue doti da wedding planner di successo, Carolina Giannuzzi è un'amica di Enzo Miccio oltre che un'organizzatrice di eventi e di cerimonie molto famosa. Da molti anni lavora a stretto fianco con Enzo Miccio e anche per questo i fan del conduttore la conoscono di riflesso come una delle sue più fidate collaboratrici.

Carolina, molto riservata e poco attiva anche sui social network, è al momento impegnata nella nuova edizione del reality condotto da Costantino della Gherardesca Pechino Express, al quale partecipa da concorrente proprio in coppia con il suo fidato amico Enzo.

Di Carolina, di fatto, sappiamo pochissimo. La sua riservatezza la precede. Da quel che ci risulta Carolina dovrebbe però avere un fratello, Alessandro, al quale sarebbe molto affezionata.

La sua carriera lavorativa nel mondo del wedding è iniziato sin da giovanissima, dapprima con l'agenzia White Magazine, e solo successivamente con Mazzini Events. Da qualche anno a questa parte, Carolina ricopre il ruolo di Event Manager nell'azienda di Wedding Planning di Enzo Miccio.