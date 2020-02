Pinguini Tattici Nucleari: Riccardo Zanotti e Elio Biffi sono single

Di Sebastiano Cascone martedì 11 febbraio 2020

Pinguini Tattici Nucleari, ospiti, oggi, 11 febbraio 2020 di 'Pomeriggio 5', hanno festeggiato con la padrona di casa, Barbara d'Urso, il terzo posto al festival di Sanremo' con il brano 'Ringo Starr'. La band bergamasca, nelle scorse ore, ha adottato 100 pinguini imperatore, per offrire il proprio contribuito alla salvaguardia delle specie animali per i cambiamenti climatici (Qui, il video).

Il leader Riccardo somiglia molto a Raffaello Tonon: "Ho visto da te che mi vuole adottare. E gli dico: 'Se vuoi possiamo essere coinquilini e vivere una vita straordinaria. Potremmo fare una serie tv. Penso che avremmo molto da dare".

Zanotti, nel corso della chiacchierata, ha svelato anche che lui e il tastierista Elio Biffi (definito il sex symbol della band"), sono single:

Zanotti: "Nemmeno io sono occupato effettivamente. Divulghiamo un po' la notizia. Ci sono talmente tanti impegni tra Sanremo, la promozione, il tour nei palazzetti, che non riusciamo a tenere in piedi una relazione. Appena tutto sarà passato ci metteremo di nuovo in campo".

La d'Urso ha invitato ufficialmente il gruppo a partecipare a 'Domenica Live' per incontrare Tonon (Qui, il video): "Ti dò un bacio sulla bocca se vieni ad incontrare Raffaello Tonon" ha scherzato. I Pinguini Tattici Nucleari hanno omaggiato la conduttrice intonando 'Dolceamaro'.