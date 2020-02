Wendy Kay: chi è, età, Facebook, Soleil, Pechino Express

Di Fabio Morasca martedì 11 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Wendy Kay.

Wendy Kay è la madre di Soleil Sorgè e sarà una delle concorrenti dell'ottava edizione di Pechino Express, l'adventure-game di Rai 2 che tornerà in onda a partire dall'11 febbraio 2020, in prima serata. Wendy Kay parteciperà al programma insieme alla figlia con cui formerà la coppia, appunto, Mamma e Figlia.

Wendy Kay ha origini statunitensi ed è nata a Los Angeles. Sulla sua età e sulla sua vita privata in generale, invece, vige il massimo riserbo. La data di nascita, comunque, è il 26 gennaio.

Nel video di presentazione, disponibile sul sito Rai Play, Wendy Kay si è presentata così:

Se essere str*nza mi aiuterà a Pechino Express? No, a me essere str*nza non mi ha mai aiutato! Saremo una coppia sicuramente molto energetica e molto movimentata. La velocità di pensiero sarà la nostra forza a Pechino... Siamo pratiche. Senza cellulare e senza social, mi faccio una vacanza mentale.

Soleil, invece, ha parlato di sua madre così:

Ho una mammissima! Fantastica! Mi ha sempre dato tantissima educazione, tanto rigore nell'educazione, delle regole fortissime, soprattutto una forte disciplina sugli orari, sul cibo, sulle medicine, solo cose che fanno bene al corpo... Quest'aspetto è stato molto forte, la sua parte tedesca è stata preponderante. E' senza dubbio la mia migliore amica.

Wendy Kay, intervistata dal settimanale Vero Tv, ha svelato il motivo per il quale ha deciso di fare quest'esperienza:

Ho deciso di partire perché me l'ha chiesto Soleil. Mi sembrava un viaggio e un'esperienza veramente belli e divertenti da fare insieme.

Per quanto riguarda i social, Wendy Kay ha un profilo ufficiale Instagram, seguito da circa 6.300 follower, sul quale è possibile trovare molte immagini riguardanti le esperienze televisive della figlia.

In un'intervista concessa a Spy, Soleil dichiarò che la madre Wendy non era felice della sua relazione con Luca Onestini ("Mia madre non era entusiasta di Luca, perché non mi vedeva felice").

Wendy Kay, inoltre, pratica yoga nel tempo libero, adora gli animali e ha un tatuaggio sulla caviglia.