Soleil Sorgè: fidanzato, Jeremias Rodriguez, news, genitori, Uomini e Donne

Di Fabio Morasca martedì 11 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Soleil Sorgè.

Soleil Sorgè è un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, entrambi, programmi in onda su Canale 5. Soleil è nata il 5 luglio 1994 a Los Angeles, da padre italiano e madre statunitense.

Dopo alcune esperienze in emittenti locali romane, Soleil Sorgè, come già anticipato, prese parte a Uomini e Donne, precisamente durante l'edizione 2016/17 del programma condotto da Maria De Filippi, corteggiando Luca Onestini, vincitore del titolo di Mister Italia, ex tentatore di Temptation Island ed ex corteggiatore, fino a poco tempo prima, di Clarissa Marchese.

Luca Onestini terminò la propria esperienza sul trono, scegliendo proprio Soleil. La loro storia, però, si interruppe durante la partecipazione dell'ex tronista alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Durante il periodo in cui Onestini soggiornò nella casa del GF Vip, infatti, Soleil si riavvicinò a Marco Cartasegna, il tronista che condivise l'esperienza di Uomini e Donne con Luca Onestini.

La relazione tra Luca Onestini e Soleil durò circa 6 mesi. La storia d'amore con Marco Cartasegna, invece, si concluse ufficialmente nel settembre 2018, dopo circa un anno.

Nei primi mesi del 2019, invece, Soleil Sorgè prese parte alla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, durante la quale conobbe Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia Rodriguez.

Tra Soleil e Jeremias, prima della partecipazione all'Isola, già c'era stato qualche messaggio scambiato tramite i social network. Durante il reality show, tra i due esplose l'amore.

La loro storia, tra alti e bassi e tra crisi e riconciliazioni, è andata avanti fino all'ottobre 2019.

Nel 2020, Soleil prenderà parte all'ottava edizione di Pechino Express, il reality-game di Rai 2 che andrà in onda a partire dall'11 febbraio 2020. Soleil, insieme alla madre Wendy Kay, formerà la coppia Mamma e Figlia.