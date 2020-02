GF VIP 4, Antonella Elia perdona Pietro delle Piane: "Mi fido di lui, non può avermi tradito"

Di Marco Salaris martedì 11 febbraio 2020

E la tensione si scioglie con un altro lunghissimo (infinito!) bacio

Altro che "Me la pagherà"! Antonella Elia fa un passo indietro e la rabbia per il suo fidanzato Pietro delle Piane svanisce non appena l'uomo entra nella casa del Grande Fratello VIP per il chiarimento con la showgirl e spiegare cosa vogliono dire le foto visionate 7 giorni fa dalla concorrente. Pietro infatti era stato beccato in compagnia della sua ex, ieri si è sottoposto alla temuta macchina della verità di Live non è la d'Urso ma dopo aver verificato che molte delle sue risposte si son rivelate false ha definito il macchinario "Una montatura" non appena è entrato nella casa.

Antonella chiede il perché degli scatti (non prima di avergli dato un primo lungo bacio): "Quell'incontro è avvenuto per lavoro". Antonella si scioglie: "Non può avermi tradito". Scatta un secondo bacio, si cerca di eguagliare quanto meno il record stabilito qualche settimana fa, tutto sembra risolto in brevissimo tempo.

Nel frattempo Pietro piange commosso: "Da quando tu sei entrata io sto male" mentre in studio un disperato Alfonso Signorini prova a dividere la coppia. Pietro deve uscire dalla casa ma prima ha ancora qualcosa da dire, anzi, da urlare!



Non me la porta via nessuno. È la mia donna e non l'ho mai tradita. Non c'è stato nulla, senza Antonella sono un uomo a metà e la mia ex mi sorreggeva.