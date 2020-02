Youma Diakite: chi è, figli, altezza, vita privata, Instagram, famiglia

Di Sebastiano Cascone martedì 11 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Youma Diakite

Youma Diakite è nata a Mali, 1º maggio 1971 sotto il segno del Toro. Ha 48 anni. E' un'ex modella, personaggio televisivo e attrice maliana.

E' alta 181. Le sue misure sono 88 - 61 - 91. Pesa 64 kg.

Ha partecipato nel 2005 come ballerina a 'Ballando con le stelle'. Nel 2019, invece, è stata naufraga dell'Isola dei Famosi. E' stata anche giurata d'eccezione in 'All Together Now'. E' stata anche la partner femminile di 'Resto Umile World Tour accanto a Checco Zalone.

Ha sfilato per Versace, Armani, Donna Karan, Dolce & Gabbana e altri importanti stilisti.

Il suo profilo ufficiale Instagram @youma.diakite conta oltre 38 mila followers.

E' sentimentalmente legata a Fabrizio Ragone, papà del figlio che ha avuto nel 2014.

E' una grande appassionata di mare e viaggi.

Negli scorsi mesi, l'ex concorrente dell'adventure game ha confessato, nel salotto di Barbara d'Urso, di essere stata perseguitata da uno stalker che ha immediatamente denunciato:



Mi scriveva attraverso Messenger, tutto il giorno. Mi mandava anche 50 messaggi al giorno, qualsiasi cosa stesse facendo. Mi fa effetto rivedere questi messaggi. Un giorno suonano al mio citofono, diceva di essere il postino. Pensavo di firmare una raccomandata. Sale una persona che mi dà una busta, su cui c'era una scritta a mano, infantile. Mi guardava con insistenza. Riapro la porta, lo richiamo e gli dico: "Che li ha dato questa busta?". E lui, con nonchalance: "Youma ma non mi riconosci?". Ho subito capito, gli ho detto che avrei chiamato i carabinieri. Lui era convinto che noi stessimo insieme, che avessi lasciato il mio compagno per lui. Mi scriveva cose tipo "Ricordi la nostra vacanza insieme?" o "Ti aspetto alla stazione", cose folli. Con i primi messaggi ridevo, non ci facevo caso. Sulla busta mi ha scritto nome, cognome e indirizzo e una scheda telefonica perché potessi chiamarlo senza che il mio compagno se ne accorgesse.