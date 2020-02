Grande Fratello Vip, Elga Enardu: "Ho informazioni importanti. E' giusto che Serena sappia"

Di Sebastiano Cascone lunedì 10 febbraio 2020

Elga Enardu entra nella casa del Grande Fratello Vip per sostenere la sorella Serena?

Elga Enardu, nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories, per rispondere a tutti i fan della sorella e di Pago. L'ex tronista di 'Uomini e Donne vorrebbe entrare nella casa del 'Grande Fratello Vip', per rivelare a Serena delle notizie che riguardano la sua famiglia, come la salute del papà. Ecco le parole della donna:

"Mi ha svegliato una mia amica dicendomi che Sister è preoccupata per il mio papi. Io sto iniziando veramente a soffrire questa situazione di non poter comunicare con lei e vorrei che questo fosse possibile però non continuate a scrivermi “Elga vai da tua sorella“. Non è proprio come pensate voi nel senso che non è che uno alza la cornetta e dice: “Voglio incontrare mia sorella“. Dobbiamo aspettare, aspettiamo tutti e speriamo che si tranquillizzi. Io ho delle informazioni molto importanti che è giusto che lei sappia, non è necessario che io gliele comunichi personalmente, basterebbe che lo sapesse anche tramite una comunicazione… non lo so. Prometto che farò di tutto".

Elga, inoltre, avrebbe intenzione, con il consenso della produzione, di riferire a Serena, le parole di fuoco del fratello di Pacifico Settembre e di Miriana Trevisan dopo il suo ingresso nel loft di Cinecittà per riconquistare il fidanzato:

"Per quanto riguarda invece chi l’attacca, chi vuole il faccia a faccia… state tranquilli perché purtroppo c’è un sacco di gente che ha bisogno di mettersi in mostra in un modo o nell'altro. Io credo sia giusto di lasciarli liberi di fare quello che vogliono perché è la loro vita privata e decidono loro, noi siamo solo spettatori delle loro decisioni e dobbiamo assolutamente rispettarli… io le condivido pure. Io sono felice che loro si siano ritrovati e gli auguro veramente di trovarsi ancora di più visto e considerato che loro stanno vivendo in questo momento una vacanza insieme, quella che non si sono potuti permettere per un sacco di tempo. Non per una questione economica ma per una questione logistica perché loro hanno avuto un incontro in un momento in cui si dovevano gestire vite private, i propri figli, il lavoro che andava bene, male, alti e bassi. Adesso sono lì, da soli, in una condizione tale da potersi godere il loro momento insieme senza invasioni esterne. Purtroppo anche lì le invasioni ci sono perché il male non si ferma, arriva ovunque, però anche questo è anche il bello del Grande Fratello quindi li aspettiamo tutti".