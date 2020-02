Live non è la d'Urso: nella limousine c'erano Lisa, Gerardina Trovato e Tony Dallara (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 9 febbraio 2020

Gerardina Trovato, Lisa, Tony Dallara nella limousine di Live non è la d'Urso a Sanremo

Nelle scorse ore, è stata avvistata, in giro per le strade del 'Festival di Sanremo', una limousine con il logo di 'Live non è la d'Urso'. Stasera, in occasione della nuova puntata del programma di Barbara d'Urso, in onda, stasera, 9 febbraio 2020, sono stati svelati i tre passeggeri della lussuosa vettura: Lisa, Gerardina Trovato e Lisa, esclusi dalla kermesse festivaliera (Qui, il video).

La Panetta, ha partecipato alla kermesse festivaliera nel 1998 con 'Sempre', classificandosi al secondo posto tra i Giovani. Nel 2003, torna in gara tra i Big con 'Oceano', che guadagna il sesto piazzamento. L'interprete è delusa perché il direttore artistico non ha mantenuto la promessa di portare all'Ariston i vincitori di 'Ora o mai più'.

La Trovato sta, invece, superando i guai economici e di salute degli ultimi anni. Tre sono le partecipazioni alla manifestazione canora: secondo posto nel 1993 con 'Ma non ho più la mia città', quarta posizione nel 1994 con 'Non è un film' ed, infine, sesta nel 2000, con 'Gechi e vampiri'.

Dallara, infine, è dispiaciuto perché l'organizzazione del Festival non gli conferito un riconoscimento per i 60 anni della vittoria di 'Sanremo' con 'Romantica'.