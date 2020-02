Teresa del Giudice: instagram, Francesca Maria Novello, età, chi è?

Di Marco Salaris sabato 8 febbraio 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Teresa del Giudice

Teresa del giudice è nata il 18 agosto. Vive ad Arese (Milano). Ha i capelli ricci castani. E' la madre della modella Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi e co-conduttrice con Amadeus per due sere nel Festival di Sanremo 2020. Fa parte anche del suo management. Oltre Francesca ha anche un figlio, Nicolò.

Sua figlia è stata coinvolta in una polemica pre-festival riguardante una frase pronunciata da Amadeus nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo: "È stata scelta da me perché vedevo che, intanto, la bellezza, ma anche la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro"

All'AdnKronos ha dichiarato: "Mia figlia non è tipa da passi indietro. Nel momento in cui Amadeus ha fatto la conferenza stampa mi sono congratulata con lui perché in una parola ha descritto mia figlia, una ragazza discreta che non ha mai voluto brillare con la luce di Valentino Rossi stando sempre un passo indietro parlando di notorietà e di strumentalizzare la fama di Valentino. Sono al pari passo tutti e due. E' una ragazza che ha le idee chiare, matura".

A Tv Sorrisi e Canzoni sua figlia dice di lei: "In hotel a Sanremo dormiamo insieme nel lettone. E sapete perché? È la mia bellissima e dolcissima mamma"

Teresa ha un profilo Instagram seguito da 2.191 followers ed è presente anche su facebook.