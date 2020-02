Flavio Ferro: chi è il fratello di Tiziano

Di Sebastiano Cascone sabato 8 febbraio 2020

Flavio, il fratello di Tiziano Ferro

Flavio Ferro è il fratello di Tiziano. E' nato nel 1991. Ha 29 anni. E' nato e vissuto a Latina. Ha una spiccata passione per la musica e suona la batteria. In passato, è stato anche uno dei suoi musicisti del tour. Oggi, 8 febbraio 2020, ha raggiunto l'amatissimo fratellone, al 'Festival di Sanremo 2020', in occasione della finalissima di stasera, 8 febbraio, in prima serata su Canale 5.

L'incontro tra i due fratelli è stato siglato da un post su Instagram pubblicato sui social:

Il cantautore ha dedicato a Flavio, "Mio fratello", ultima traccia dell'album "Nessuno è solo", pubblicato nel 2006.

Mio fratello mi assomiglia molto

Somiglia a un gatto

che somiglia a un orso

Mio fratello è tutto un paradosso

Ride quando non riderei

O non c'è niente

Niente da ridere, io

Io mi chiedo perché

Perché

Mio fratello si chiede sempre

cosa penso

Ed io lo so

Ma testardo non lo ammetto

Mio fratello ha avuto paura

Ma qual è la cura?

La cura qual'è?

Ricordi, ricordi,

ricordi, ricordi

Ricordi che fanno paura

Ricordi quando mi hai sorpreso

Col primo sorriso

Mio fratello ha dubbi

sulla sua felicità

Colpevole non sei

Se non lo sai

Mio fratello mi guarda da lontano

E capisco o faccio finta

Che non sia tanto strano

Mio fratello ha avuto paura

Che strano la cura

lo so io qual'è

Ricordi, ricordi,

ricordi, ricordi

Ricordi che fanno paura

Ricordi quando mia hai sorpreso

Col primo sorriso?

Mio fratello sta lontano e gli manco

Ma poi ritorna e lo stanco

Ricordi, ricordi,

ricordi, ricordi

Ricordi che fanno coraggio

Ricorda che con il ritorno

Inizia un altro viaggio

E se il mondo non finirà mai

Tu scegli testardo il cammino

Padrone di un solo destino

Mio fratello l'ho visto sul giornale

Sorrideva ma io

Io lo so che stava male

Mio fratello

Lo dico piano piano

Piano piano

Non l'ho detto mai

Mio fratello si chiama...