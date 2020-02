Valeria Marini: "Non parlo da mesi con mamma Gianna. Rita Rusic? Non sono in competizione con nessuno" (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 8 febbraio 2020

La rivelazione choc di Valeria Marini sulla mamma Gianna Orrù

Valeria Marini, ospite, oggi, 8 febbraio 2020, di 'Verissimo', ha fatto una rivelazione scioccante che riguarda la sua vita personale (Qui, il video):

Marini: "E' stato un periodo molto difficile. Mi sono chiusa in me stessa. Sono stata male. Ho deciso di reagire, ho avuto una depressione tremenda. Mia mamma, improvvisamente, per una situazione di difficoltà, si è allontanata. Non sono più riuscita a vederla. Pian piano ho reagito con il lavoro. Non riesco più a parlarci da diversi mesi. Lei ha chiuso i ponti per una situazione di difficoltà. Ho cercato di aiutarla. Io con i miei fratelli ho un bel rapporto. Con lei, invece, ho avuto un rapporto, forse troppo stretto. Rimane il mio punto di riferimento. E' una donna molti intelligente, colto. Questo allontanamento mi ha buttata sotto un treno. Non riesco a trovare una vita per parlarle. Io vorrei tornasse ad essere felice".

La showgirl, nel salotto di Silvia Toffanin, ha lanciato un appello alla mamma per riallacciare i rapporti:

Marini: "Wonder, io sono qui, ci sono. Io voglio stare con te, tornare a sorridere. Mi manchi tanto".

Le due donne non si sono scambiati gli auguri per Natale:

Marini: "Ho cercato di tenderle una mano, di aiutarla. Oggi, più che mai, capisco che la mamma è la mamma. Non parla con nessuno. So che sta bene".

La stella del 'Bagaglino' ha fatto alcune precisazioni sul rapporto con Vittorio Cecchi Gori dopo la macchina della verità a 'Live Non è la d'Urso":

Marini: "Al suo compleanno sono arrivata alla fine. Ero fuori per lavoro. Rita Rusic donna più importante della sua vita? Io non sono in competizione con nessuno. Non ho mai dichiarato che gli ho prestato dei soldi. Non si è mai saputo. Quando aiuti una persona, lo fai e basta. L'ho dovuto dire perché mi erano state dette cose non vere. Mi ha fatto piacere che ha chiarito che non mi sono messa in mezzo con i figli, gli ho solo dato una mano".

Fidanzata con Gianluigi Martino, la Marini non ha smesso di pensare al sogno di diventare madre. E potrebbe entrare nella casa del 'Grande Fratello Vip': "Vediamo, mi sono molto divertita e ho fatto divertire. Poi Alfonso Signorini, lo amo. Tiro degli aspetti simpatici. La gente ha voglia di commuoversi ma anche di divertirsi".