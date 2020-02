Grande Fratello Vip 2020: lunedì faccia a faccia tra Serena Enardu e Miriana Trevisan (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 8 febbraio 2020

Le anticipazioni sulla puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 10 febbraio 2020

Alfonso Signorini, ospite, oggi, 8 febbraio 2020, di 'Verissimo', di Silvia Toffanin, ha fornito alcune succose anticipazioni sulla nuova puntata del 'Grande Fratello Vip', in diretta, lunedì 10, in prima serata su Canale 5:

Signorini: "Pago e Serena? Molti li sostengono, molti non li possono vedere. Credo che Serena si voglia fare pubblicità con questa partecipazione al Grande. Serena avrà un incontro con una persona che non gliele manderà a dire, che tiene molto a Pago e al suo equilibrio e ha chiesto di avere questo faccia a faccia con Serena. Non ne può più di vederla accanto a Pago. Serena non ha intenzione di mollare la casa del Grande Fratello vuole rimanere. Ci sono questa coppia, quello di Clizia e Paola. Sono molto veri. Cerchiamo di rispettare i loro tempi. Ci daranno molta soddisfazione".

La donna, in questione, è Miriana Trevisan, ex moglie del cantautore sardo, e mamma di suo figlio Nicola, di 10 anni. L'ex stellina di 'Non è la Rai' ha sempre difeso l'ex marito dal comportamento dell'ex tronista di 'Uomini e Donne' dopo l'avventura di 'Temptation Island Vip'. Siamo alla resa dei conti?!

Il giornalista, e padrone di casa, del reality di Canale 5, si è mostrato molto orgoglioso del cast di questa quarta edizione:

Signorini: "Io ho scelto delle donne Alfa, che dividono il pubblico. O sono amate o odiate. Abbiamo fatto centro. Adoro che ognuno si stia raccontando senza filtri. Non è facile fare delle confessioni della propria vita parlando di dipendenza, solitudini, ferite ancora aperte. Loro lo stanno facendo con grande dignità. Paolo Ciavarro, quando ha parlato del suo papà, mi ci sono rivisto molto. Quando è entrata Eleonora Giorgi, lui non smetteva di baciarla: 'Grazie al Grande Fratello, ho trovato il coraggio di baciare mia mamma".

Tra due giorni, previsto anche un confronto tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro dopo le foto dell'uomo in compagnia di Fiore Argento. Domani, sarà, invece a 'Live non è la d'Urso', per sottoporsi alla macchina della verità.

CLICCA SULLA FOTO IN BASSO PER VEDERE IL VIDEO