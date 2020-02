Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: "Mi manca il mio fidanzato Federico Rossi" (video)

Oggi, Paola Di Benedetto, si è lasciata andare ad un momento di pura confessione nostalgica con Paolo Ciavarro all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'ex madre Natura di 'Ciao Darwin', a distanza di un mese, avverte la forte mancanza del fidanzato Federico Rossi, a cui è legata sentimentalmente da quasi due anni (Qui, il video):

Di Benedetto: "Mi manca il mio fidanzato come devo fare. Invidio tantissimo la situazione che stai vivendo qua dentro. Che hai una conoscenza con un'altra persona. Si percepisce che ti fa star bene. Ed è bellissimo. Io l'ho vissuta all'Isola (fa riferimento al flirt con Francesco Monte, ndb) E' una situazione talmente voluta".

Il compagno dell'ex naufraga dell'"Isola dei Famosi", come testimoniano, alcune Ig Stories sul suo account Instagram, segue, spessissimo, le avventure della concorrente, all'interno del loft di Cinecittà, lasciando dei commenti molto romantici.

L'ultimo messaggio è un 'Manchi' con tanto di cuoricino:

Ciavarro: "Devi resistere e pensare all'amore che provi per lui e a quanto sarà bello quando uscirai".

Negli scorsi giorni, la giovane influencer ha parlato di come è riuscito a riuscito a 'perdonare' il ragazzo, lo scorso settembre, dopo un'estate da single, lontano da qualsiasi tipo di tentazione da parte degli uomini:

Di Benedetto: "Io ero a Ibiza con la febbre e lui mi ha raggiunta portandomi una lettera bellissima dove mi chiedeva scusa e mi spiegava quanto contavo per lui e poi ha tirato fuori una scatolina con questo anello. Rappresenta un fiore fatto di tante piccole stelle, mi ha scritto che ogni stella era per quello che la vita mi avrebbe regalato di bello, una per la famiglia, una per gli amici e una per il lavoro e alla fine mi aveva scritto -Se vorrai un giorno anche una stella per me-".