I genitori di Amadeus: chi sono mamma Antonella e papà Corrado

Di Sebastiano Cascone venerdì 7 febbraio 2020

Amadeus saluta mamma Antonella e papà Corrado al Festival di Sanremo 2020

Amadeus, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2020, in onda, stasera 7 febbraio 2020, è sceso in platea per dare un bacio agli amatissimi genitori, mamma Antonella e papà Corrado, orgogliosi per il successo ottenuto dal figlio in questi anni.

Clerici: "Goditi i tuoi genitori finché ci sono".

In queste sere, in prima fila, ad applaudire il conduttore anche la moglie Giovanna Civitillo e il figlio Jose.

Il padre e la madre (i primi a credere nel suo talento artistico) gli hanno trasmesso, fin da ragazzo, la particolare affetto per la tradizione della kermesse festivaliera:

Amadeus: "Ho capito che Sanremo era qualcosa di importante quando, da bambino, sentivo mia madre dire a mio padre: 'Stasera c’è Sanremo'. Lo diceva con un tono che significava 'non pensare di uscire o di invitare qualcuno'. Poi arrivavano i nonni e guardavamo il Festival tutti insieme […] Da adolescente, poi, vedevo sempre la finale con gli amici: si andava da chi aveva la casa libera dai genitori, si compravano pizza e birra e si scommetteva. Chi indovinava il vincitore aveva una cena pagata dagli altri" (Di Più, febbraio 2020)