Sanremo 2020, Leo Gassmann vince le Nuove Proposte: la gioia di papà Alessandro Gassman (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 7 febbraio 2020

Alessandro Gassman festeggia per la vittoria del figlio Leo Gassmann a Sanremo 2020

Leo Gassmann, con il 52,5% delle preferenze, ha vinto la sezione Nuove Proposte del 'Festival di Sanremo 2020'. Ha battuto, al duello finale, Tecla.

Papà Alessandro ha immediatamente commentato su Twitter la vittoria del figlio postando un video assai esilarante, che descrive, a pieno, la sua incontenibile gioia per un risultato straordinario:

Mi sei sempre andato bene così amore mio!!!!!!!!🎸💥🎸💥✌🏾💥🎸💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 pic.twitter.com/QJpyVWOBq5 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) February 7, 2020

"Come da tradizione di famiglia voglio mantenere un certo aplomb. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato mio figlio e voglio aggiungere... Daje Mimmo".

Anche Gianmarco Tognazzi, storica spalla dell'attore al cinema e al teatro, ha voluto far sentire al ragazzo, la propria vicinanza in questo momento importante per la sua carriera:

Complimenti Piccolo Grande Leo. Orgogliosi di te pic.twitter.com/FbzthmSVQ9 — GianMarco Tognazzi (@GimboTognazzi) February 7, 2020

A seguire, invece, trovate i tweet pubblicati da Gassmann padre a poche ore dalla diretta della quarta serata della kermesse festivaliera:

Mi sa che questa sera mi guardo #Sanremo ❤️🎸 pic.twitter.com/acyW8O8fUg — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) February 7, 2020