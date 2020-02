Alessandro Nasi: chi è, età, genitori, altezza

Di Marcello Filograsso sabato 8 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Alessandro Nasi

Ha fatto goal nel cuore di Alena Seredova il manager Alessandro Nasi, 45 anni e fidanzato della modella ceca dal 2014 dopo la fine della relazione di lei con il portiere Gianluigi Buffon.

Nato a Torino nel 1974, cresce negli Stati Uniti con i genitori Andrea Nasi e Daniela Remmert ma torna nel capoluogo di regione piemontese per studiare amministrazione aziendale. Alessandro Nasi è un imprenditore di successo, è il vicepresidente della holding Exor ma anche il cugino di John e Lapo Elkann.

Da quattro anni Nasi fa coppia con Alena Seredova, dalla quale aspetta un bambino, tuttavia la futura madre non ha ancora svelato il sesso del nascituro per non rovinare la sorpresa ai suoi bambini. Recentemente Alena Seredova ha dichiarato che prima o poi si sposeranno. Nasi nella sua vita non è mai stato coniugato.

Foto: account Instagram Alena Seredova