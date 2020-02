Ghali: Sanremo, canzoni, DNA, Salmo, Instagram

Di Fabio Morasca venerdì 7 febbraio 2020

Ghali è un rapper italiano di origini tunisine, nato a Milano il 21 maggio 1993.

Ghali si esibirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, in qualità di ospite, durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Prima di raggiungere il successo come artista solista, Ghali ha fatto parte del gruppo hip hop Troupe D'Elite, messo sotto contratto dalla Tanta Roba, etichetta fondata da Guè Pequeno. All'epoca, il nome d'arte di Ghali era Ghali Foh (il suo vero nome, invece, è Ghali Amdouni).

Il successo, però, come già anticipato, è arrivato come rapper solista, grazie ad una serie di singoli pubblicati dal 2014 in poi tra i quali troviamo Wily Wily, Dende, Sempre me e Caz*o mene.

Il suo primo singolo ufficiale è stato Ninna Nanna, pubblicato nel 2016 e contenuto nel suo primo album di inediti ufficiale intitolato Album. L'album ha venduto oltre 150mila copie, conquistando la certificazione di triplo Disco di Platino. Gli altri singoli estratti dall'album sono stati Pizza Kebab, Happy Days e Habibi.

Successivamente, il rapper milanese ha pubblicato altri singoli di successo come Cara Italia, utilizzato per uno spot di una nota compagnia telefonica, e Peace & Love, singolo che vede la partecipazione di Charlie Charles e Sfera Ebbasta.

Nel 2019, Ghali ha pubblicato i singoli I love you, Turbococco, Hasta la vista, Flashback e Boogieman, singolo che vede la partecipazione di Salmo. Questi ultimi due singoli anticipano la pubblicazione del secondo album di inediti di Ghali intitolato DNA che verrà pubblicato il 20 febbraio 2020.

Il profilo Instagram di Ghali può contare su oltre 2 milioni di follower.

La compagna di Ghali è la top model italiana e attrice romana Mariacarla Boscono, 39 anni.