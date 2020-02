Stefania Seimur: chi è, età, figlia, Vittorio Grigolo, Marco Borriello

Di Sebastiano Cascone venerdì 7 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip Stefania Seimur

Stefania Seimur, 22 anni, di origine Ucraina, è la fidanzata del tenore Vittorio Grigolo. Ha ricevuto la proposta di matrimonio in diretta tv a 'All together now' su Canale 5. E' una modella e ballerina.

E' già mamma. Ha una figlia di 5 anni (nata a 17 anni)

Fin da piccola coltiva la sua passione per la danza studiando danza classica presso l’Accademia Statale di Kiev e poi presso l’Accademia Ucraina del Balletto. Nel 2012 inizia a seguire anche numerosi corsi e seminari di cinema e teatro con importati registi del cinema ucraino. Questa sua passione per il grande schermo si concretizza nel 2011 quando ottiene il ruolo da protagonista femminile nel lungometraggio “ Little Dancer” (regia di George Jecel) in corsa al Newport Beach Festival.

Tra il 2014 e il 2015 la vediamo in alcuni spot pubblicitari sulla televisione italiana. Nel 2015 è testimonial e protagonista dello spot “Linea Pelle” insieme a Ricky Tognazzi ed è uno dei volti del videoclip di Marco Mengoni “Esseri Umani”. Ha lavorato nei panni della “Dea Bendata” accanto a Piero Chiambretti nello show 'Grand Hotel Chiambretti' in onda su Canale 5.

Un importante brand di gioielli l’ha scelta come testimonial per la campagna 2016 e 2017. Stefania parla tre lingue: Russo, Inglese e Italiano.

Il suo profilo Instagram @stefaniaseimur è seguita da oltre 8300 followers.

E' stata l'ex fidanzata di Marco Borriello.