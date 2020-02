Tiziano Ferro: Fiorello, Sanremo, età, marito

Di Sebastiano Cascone venerdì 7 febbraio 2020

Tiziano Ferro è nato a Latina il 21 febbraio 1980 sotto il segno dell'Acquario. Ha 40 anni. E' un cantautore e produttore discografico italiano.

Ha partecipato alle cinque serate del 'Festival di Sanremo 2020' condotto da Amadeus. Ha cantato i suoi successi, duettato con Massimo Ranieri (per la somiglianza canora e fisica, molti hanno sospettato che fossero padre e figlio), e presentato il nuovo singolo 'Amici per errore'.

Il 13 luglio 2019, a Sabaudia, si unisce civilmente al compagno Victor Allen, che aveva precedentemente sposato a Los Angeles il 25 giugno. Risiede con il marito nella città americana.

Con la pubblicazione del primo libro 'Trent'anni e una chiacchierata con papà', dichiara pubblicamente la propria omosessualità.

Ha dedicato una canzone ad uno dei suoi miti, Raffaella Carrà.

Ha due tatuaggi: uno sul polso sinistro con la scritta Flavio (nome di suo fratello) e l’altro sul polso opposto dedicata a Mamma-Papà.

Prima di sfondare nel mondo della musica, è arrivato a pesare 111 chili (come il titolo di uno album).

Ha partecipato, da giovane, come concorrente di una trasmissione che portava per titolo 'Bigodini'.

E' appassionato di animali: da diversi anni, è in prima linea per aiutare un centro di salvataggio per cani.

Ha la maturità scientifica con punteggio 55/60. Si è iscritto prima ad Ingegneria, poi a Scienze della Comunicazione ma, al momento, non ha completato gli studi universitari.

Parla fluidamente l'inglese e lo spagnolo.

