Grande Fratello Vip, il messaggio di Andrea Montovoli alla fidanzata: "Tanta voglia di te" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 7 febbraio 2020

Andrea Montovoli fa recapitare un messaggio molto romantico alla fidanzata

Andrea Montovoli, in mattinata, torna a parlare della misteriosa ragazza, conosciuta prima dell'ingresso nella casa del 'Grande Fratello Vip'. Al momento, però, non ha intenzione di rivelare la sua identità. L'attore, però, vorrebbe un segnale dall'esterno della fidanzata per essere rassicurato sulla tenuta del loro sentimento anche a distanza. E' scoraggiato dalle brutte notizie ricevute, lunedì, da Antonella Elia sul fidanzato Pietro, paparazzato in compagnia di Fiore Argento. Clizia prova a rincuorarlo:

Clizia: Non è questo il tuo caso... al di la del messaggio da fuori a te deve interessare quello che stai vivendo qui. Stai vivendo un momento di fragilità che non hai nella vita normale".

Il gieffino ha confessato, inoltre, che conosce questa donna da due anni. Stanno assieme, però, da sei mesi:

Clizia: "Lei è con te"

Con la complicità di Paolo Ciavarro ("Mai vergognarsi dei sentimenti"), Andrea fa recapitare un messaggio alla fortuna donzella: "Tanta voglia di te" (Qui, il video). Arriverà alla destinataria?!

Negli scorsi giorni, Montovoli è stato molto giù di morale minacciando addirittura di ritirarsi dal gioco. Colpa di un pesante segreto mai svelato:

Montovoli: "Oggi ho parlato dentro di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado. Prima di entrare qui mi sono detto che se fossi riuscito a parlare di questa roba sarebbe stato il mio goal. Sono molto contento di essere riuscito a parlarne, d’altronde ero entrato proprio con lo scopo di scavare".