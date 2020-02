Federico Rossi: "Ho fatto un intervento alla lingua"

Di Sebastiano Cascone venerdì 7 febbraio 2020

L'operazione alla lingua di Federico Rossi

Negli scorsi giorni, Paola Di Benedetto aveva lanciato un appello al fidanzato Federico Rossi per farle una sorpresa all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. L'ex Madre Natura, in questi giorni, ha avvertito, in maniera significativa, la mancanza del compagno. Nel loft di Cinecittà non mancano i riferimenti alla loro storia d'amore:

Paola: "Io ero a Ibiza con la febbre e lui mi ha raggiunta portandomi una lettera bellissima dove mi chiedeva scusa e mi spiegava quanto contavo per lui e poi ha tirato fuori una scatolina con questo anello. Rappresenta un fiore fatto di tante piccole stelle, mi ha scritto che ogni stella era per quello che la vita mi avrebbe regalato di bello, una per la famiglia, una per gli amici e una per il lavoro e alla fine mi aveva scritto: 'Se vorrai un giorno anche una stella per me'".

Il cantante, qualche ora fa, è tornato a farsi vivo sui social con un tweet su Twitter:

Stamattina ho fatto un piccolo intervento, era da anni che non provavo l’esperienza empirica di un’anestesia pic.twitter.com/mdA7Ofzw5K — Fede (@fedefederossi) February 5, 2020

L'interprete del duo Benji e Fede ha registrato anche una serie di Instagram Stories per spiegare meglio quello che è accaduto:

"Io due giorni fa ho fatto un intervento alla lingua. Parlo ancora strano. Volevo dirvi che sono un po' silente per questo. Tenetevi pronti perché ci sarà una notizia molto forte. Cominciate a prepararvi psicologicamente. Iniziate a macchinare. Sarà qualcosa di impattante".

C'entra, per caso, la sua fidanzata?!