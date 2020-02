Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia: "Paolo Ciavarro mi interessa ma qui è imbarazzante" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 6 febbraio 2020

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ancora 'frenati' all'interno della casa del Grande Fratello Vip?

Clizia Incorvaia è sempre più confusa all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. Non sa se abbandonarsi tra le braccia di Paolo Ciavarro o frenarsi per non urtare la sensibilità di chi ha lasciato fuori. L'ex di Francesco Sarcina chiede un consiglio spassionato all'amica Paola Di Benedetto (Qui, il video):

Clizia: "Gli ho parlato in modo molto naturale, anche della clip perché io non ci ho dormito e gli ho voluto dire che fuori avevo una frequentazione ma che non ci siamo giurati amore eterno. Paola ha detto che non se l’aspettava, poi lui non parla mai in modo esplicito però il giorno dopo ho visto che era silenzioso e più distaccato".

L'ex 'Madre Natura' di 'Ciao Darwin' le ha consigliato di viversi a pieno questo feeling speciale:

Clizia: "Mi interessa ma qua è imbarazzante, non riesco ad essere così libera e sto cercando di valutare cosa voglio, che sia fuori, qui dentro o nessuno".

Per convincerla l'ex naufraga ha ricordato un episodio speciale con Federico Rossi:

Paola: "Io ero a Ibiza con la febbre e lui mi ha raggiunta portandomi una lettera bellissima dove mi chiedeva scusa e mi spiegava quanto contavo per lui e poi ha tirato fuori una scatolina con questo anello. Rappresenta un fiore fatto di tante piccole stelle, mi ha scritto che ogni stella era per quello che la vita mi avrebbe regalato di bello, una per la famiglia, una per gli amici e una per il lavoro e alla fine mi aveva scritto -Se vorrai un giorno anche una stella per me".