Tracy Quade: chi è la moglie di Bobby

Di Sebastiano Cascone giovedì 6 febbraio 2020

Curiosità, vita privata, gossip su Tracy Quade

Tracy Quade è la seconda moglie di Bobby Solo. Hanno un figlio Ryan nato nel 2013. Ha 7 anni. La coppia è sposata dal 1995. Hanno una differenza d'età pari a 25 anni. E' una hostess di origini coreano-statunitensi.

"Mi piace il confronto. Mia moglie è americana di origini coreane e come la giapponese Yoko Ono è una donna intelligente, ha la dolcezza delle donne asiatiche e una visione globale del mondo" (Tv Sorrisi e Canzoni, marzo 2017).

Vivono ad Aviano (in provincia di Pordenone)

Bobby Solo: "Mia moglie Tracy mi disse che non aveva più il ciclo. Pensammo alla menopausa, ma per scaramanzia comprai un test di gravidanza. Era incinta. Ridiventare papà dopo quattro figli e otto nipoti la considero una seconda chance: quando nacque Alain avevo 23 anni, non ero preparato, fui un padre immaturo. Ora con Ryan ho l'ossessione del nonno e la tenerezza del babbo. Lui ama suonare le chitarre giocattolo e fa la mossa alla Elvis come il papà. Sa che obiettivo ho? Campare così tanto da portarlo in tour tra i miei musicisti" (La Repubblica, marzo 2015).

Non è presente sui social. Forse con la voglia di proteggere la propria privacy.