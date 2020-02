Riccardo Guarnieri regala l'anello di fidanzamento ad Ida Platano (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 6 febbraio 2020

Dopo l'ultima registrazione di 'Uomini e Donne', Riccardo Guarnieri ha regalato ad Ida Platano, l'anello di fidanzamento, a completamento della proposta di matrimonio. La coppia è presente in studio, oggi, 6 febbraio 2020, per tirare le somme di questa seconda frequentazione:

Riccardo: "Non abbiamo mai discusso, litigato. Ridiamo e scherziamo. Solo salito da lei. Facciamo avanti e indietro"

Ida: "Non c'è stato un invito da parte sua per Natale. Se ne è parlato. Non abbiamo deciso di trascorrerlo assieme"

Riccardo: "Abbiamo recuperato a Capodanno. Oggi mi sono arrivate delle proposte ancora lontane da Brescia".

Ida: "Mi sto riprendendo alla grande. Sto iniziando nuovamente ad uscire. Sono più serena. Ci sono tantissime cose non vanno. Il primo gennaio mi ha dato dell'incoerente. L'ho invitato al compleanno del mio bambino. Gli ho chiesto di venire a vivere a casa mia ma lui ha preferito andare in albergo".

Barbara De Santi mette in dubbio la complicità e l'affiatamento tra i due fidanzati:

De Santi (a Ida): "Fai la diva nei camerini. Non saluti nessuno"

Riccardo: "Le discussioni ci sono come in tutte le coppie".

Uno dei motivi di 'frizione' è stato il mancato augurio di Natale del cavaliere a Gemma Galgani ("Non hai dato importanza ai suoi valori come quello dell'amicizia").

