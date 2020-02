Alessandra Cataldo: Morgan, età, Instagram, foto, chi è

Di Sebastiano Cascone giovedì 6 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip, su Alessandra Cataldo

Alessandra Cataldo è la compagna da tre anni del cantante Morgan, in gara al 'Festival di Sanremo 2020' in coppia con Bugo. Lo renderà padre per la terza volta di un maschietto (dopo Anna Lou, frutto dell'amore con Asia Argento e Lara, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli).

Di lei, piuttosto riservata, sappiamo che è nata a Finale Ligure, in provincia di Savona, e che è sempre stata una fan del cantante prima di innamorarsi.

Non è presente sui social con degli account pubblici. Forse, nella speranza di stare lontana dal clamore mediatico. Non esistono sue foto in rete. E' allergica al gossip sulla propria vita privata.

Morgan: "Io sono uno che ama, non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa".