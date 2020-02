Margherita Mazzucco: età, altezza, Instagram, L'Amica geniale

Di Sebastiano Cascone giovedì 6 febbraio 2020

Curiosità su Margherita Mazzucco di L'Amica Geniale 2

Margherita Mazzucco ha 16 anni. E' nata e vive a Napoli. E' conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Elena Greco nella serie evento di Rai1, L'Amica geniale' che torna, in quattro serate (8 episodi da 50’), in onda in prima visione mondiale su Rai1 e on line su RaiPlay da lunedì 10 febbraio alle 21.25.

E' alta 166 cm e pesa 57 kg.

Non ha profili social ufficiali.



Margherita Mazzucco è Elena Greco ne L'Amica Geniale 2

Elena adesso frequenta il liceo classico. Continua a essere una ragazza diligente, seppur non del tutto immune ai turbamenti dell’adolescenza e ai cambiamenti che inevitabilmente il matrimonio della sua migliore amica porta con sé. La sua amicizia con Lila prosegue tra alti e bassi, momenti di vicinanza alternati a una lontananza che Elena stessa arriva a desiderare per il proprio bene, soprattutto dopo l’estate passata a Ischia: è qui che le tensioni tra le due si acuiscono, con Elena costretta a nascondere all’amica la verità sui suoi sentimenti per Nino Sarratore. È proprio la sua capacità di investire tutte le energie nel suo percorso scolastico, infine, a portarla fuori dal rione: vince una borsa di studio per frequentare l’università a Pisa, un mondo tutto nuovo in cui Elena riesce finalmente ad affrancarsi dalle dinamiche che l’hanno vista crescere, mescolandosi con persone di tutt’altra provenienza ed estrazione. Qui Elena si laurea con il massimo dei voti e, nella solitudine della sua stanza da studentessa, si tuffa nella stesura di un manoscritto che - grazie anche alla sua relazione con Pietro Airota, figlio di un importante accademico - diventerà il suo primo romanzo.