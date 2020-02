Nicoletta Braschi: marito, figli, età, chi è

Di Sebastiano Cascone giovedì 6 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Nicoletta Braschi

Nicoletta Braschi è nata a Cesena il 19 aprile 1960 sotto il segno dell'Ariete. Ha 59 anni. E' un'attrice e produttrice cinematografica italiana. E' la moglie di Roberto Benigni.

Braschi: "Nell’80, un paio di mesi dopo il mio trasferimento a Roma, conobbi Roberto Benigni. Aveva 28 anni ed era già amatissimo da tutti. Ci presentarono amici comuni e fin dai primi giorni cominciò un lavorio ininterrotto di costruzione, un’intesa che sarebbe sfociata nel nostro lavoro in comune. Roberto era ed è un grande maestro. Da allora ci siamo nutriti delle stesse cose. Veniva a prendermi all’Accademia e andavamo al cinema quasi tutti i giorni; quando si riusciva anche a teatro. Ci passavamo i libri. Leggemmo tutti quelli che Borges sceglieva per la collana di FMR, se la ricorda: La biblioteca di Babele? Adoravamo Isaac Bashevis Singer. A proposito dei ruoli che ho ricoperto nei film — visto che li ha citati — non ne sono responsabile. Tra me e Roberto il dialogo era fittissimo, ma io non sono mai stata capace di propormi. Così è stato anche con gli altri registi che mi hanno diretta" (Corriere della Sera, giugno 2018).

La coppia si è sposata il 26 dicembre 1991. Non ha figli.

Suo fratello Gianluigi Braschi ha lavorato nel mondo del cinema come produttore; è morto nel 2008 a 45 anni per una grave malattia. L'11 giugno 2012, l'attrice è rimasta vittima di un incidente automobilistico, riportando alcune ferite al volto.

Marito e moglie hanno lavorato assieme in Tu mi turbi (1983), Daunbailò (1986), Il piccolo diavolo (1988), Johnny Stecchino (1991), Il mostro (1994), La vita è bella (1997), Pinocchio (2002) e La tigre e la neve (2005).

L'account Instagram @nicolettabraschiofficial conta quasi 14 mila followers. Non ha, però, un profilo ufficiale sui vari social.

Un asteroide ha il suo nome: due astronomi italiani, infatti, hanno deciso di chiamarlo 31605 Braschi.