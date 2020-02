Elettra Lamborghini: "Sono troppo emozionata. Mi faccio dare un po' di carica dai fan" (VIDEO)

Le emozioni di Elettra Lamborghini a poche ore dal debutto sul palco del Festival di Sanremo 2020

Elettra Lamborghini, a poche ore dal debutto, sul palco dell'Ariston, dove canterà, 'Musica (e il resto scompare)', in gara a Sanremo 2020, ha registrato una serie di Instagram Stories per stemperare tutte le tensioni della vigilia:

"Mi stanno chiamando. Adesso vado giù ragazzi. Sono in camera mia. Non riesco a rilassarmi. Mi hanno portato le pastigliette ma non le prenderò mai. Mi hanno dato tipo delle goccette. Sono troppo emozionata. Non so come mai, di solito, sono tranquillissima. Vedendo gli altri mi sono troppo caricata. Adesso, penso che andrò dai miei fan che mi stanno chiamando. Così mi tranquillizzo. Mi faccio dare un po' di carica dai miei fan. Aiuto".

Stasera, nel corso della seconda serata del Festival, la cantante bolognese uscirà per seconda dopo Piero Pelù. Domani sera, invece, nella puntata dedicata ai duetti, riproporrà assieme a Myss Keta, 'Non succederà più, brano portato al successo da Claudia Mori.

Oltre a tutto il suo staff, ci sarà ad applaudire dal backstage o in platea, il futuro marito Afrojack che, sui social, dedica tanti cuoricini alle foto della compagna. Pronti/e ad una dedica d'amore a sorpresa durante le giornate del Festival?!