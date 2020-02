Mika: chi è, fidanzato, Sanremo

Di dr. apocalypse giovedì 6 febbraio 2020

Il palco di Sanremo torna ad abbracciare Mika, in qualità di super ospite.

36enne cantante libanese naturalizzato britannico, Michael Holbrook Penniman Jr., da tutti conosciuto come Mika, è ormai un italiano acquisito. Ex giudice di X Factor, nonché volto Rai con Stasera casa Mika, il cantante sarà uno dei super ospiti di questa sera al Festival di Sanremo 2020, a 4 mesi dall'uscita del suo ultimo disco di inediti, 'My Name Is Michael Holbrook'.

Ex giudice di The Voice France, Mika parla fluentemente inglese, francese e italiano, ha studiato cinese per nove anni e parla anche spagnolo, arabo e il dialetto libanese. Nato a Beirut, si è dovuto trasferire con i genitori nel 1984, a un anno appena, a causa della guerra civile libanese.

A nove anni la sua famiglia si trasferisce a Londra, dove il cantante frequenta il Lycée Français Charles de Gaulle, la Westminster School e, per tre anni, il Royal College of Music. Dislessico, tanto da non riuscire a leggere gli spartiti musicali, l'orario dell'orologio e usare la penna per scrivere, Mika è gay dichiarato e fa coppia da oltre 13 anni con Andreas Dermanis, regista di documentari e videoclip.

«Io vivo una vita troppo egoista. Fare 15 mesi di tour equivale a un investimento emotivo gigantesco Devi avere intorno persone tolleranti, che capiscono e accettano il fatto che ti stai “rovinando” la vita. Con un bambino questo non sarebbe possibile», la sua confessione a TuStyle, nel 2016, parlando di eventuali figli. Che Mika possa aver cambiato idea?