Franco Gatti: età, moglie, figlio, chi è?

Di Marco Salaris mercoledì 5 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Franco Gatti

Franco Gatti nasce a Genova il 4 ottobre 1942. Ha 77 anni (nel 2020 ne compie 78) è del segno della bilancia.

E' un popolare cantante reso famoso per essere uno dei componenti dei Ricchi e Poveri insieme ad Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

Il suo esordio nel mondo della musica avviene nel 1964 grazie all'amicizia Angelo Sotgiu dà vita ad un duo che chiamò Jet. Di lì a poco l'esperienza maturata lo porta alla conoscenza con Franco Califano quando Gatti conosce anche Angela Brambati e Marina Occhiena, da quel momento si aprirono le porto del successo con i ricchi e poveri.

Innumerevoli i successi pubblicati (per un totale di 22 milioni di dischi venduti nel mondo) da L’ultimo amore nel 1970 a La prima cosa bella e poi Che sarà, Sarà perché ti amo, Come vorrei, Mamma Maria e Voulez vous danser. Per ben 12 volte gareggia al Festival di Sanremo ed assiste al celebre caso Brambati/Occhiena del 1981 che vede come conseguenza l'abbandono del gruppo di quest'ultima.

Franco ha una moglie che si chiama Stefania dalla quale ha avuto due figli: la prima è Federica, il secondo è Alessio. Proprio al figlio maschio del cantante è legata una tragica vicenda accaduta nel febbraio 2013, infatti il ragazzo viene trovato morto nella sua abitazione a Nervi, nel levante di Genova. La stessa sera (13 febbraio) i Ricchi e poveri si sarebbero dovuti esibire come ospiti al Festival di Sanremo ma il drammatico fatto annullò l'evento.

Si scoprì che la causa della scomparsa del figlio fu provocata da un arresto cardiaco in 'seguito a morte da prima assunzione' di droga e alcol. Suo padre dichiarò in una puntata di Vieni da me con Caterina Balivo: "Avevo ragione, mio figlio non era un drogato e l’esito di questi accertamenti lo conferma. Mio figlio ha fatto una cazzata, la prima della sua vita, con gli stupefacenti e in un momento in cui non stava bene. L’ha pagata così".