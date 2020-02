Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro: "Clizia Incorvaia mi intriga"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 5 febbraio 2020

Paolo Ciavarro del Grande Fratello Vip è attratto da Clizia Incorvaia

Dopo l'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip', Paolo Ciavarro si è lasciata andare ad alcune riflessioni personali che riguardano la propria esistenza. L'incontro con la mamma, Eleonora Giorgi, è stato uno dei punti di svolta per il concorrente (Qui, il contenuto):

Ciavarro: "Sono stato contentissimo, questo mese mi ha aiutato molto a pensare, prima non ero sicuro di volerla come ospite a sorpresa" e ricordando la travagliata storia di Antonella aggiunge "Sentir parlare lei, di come le sono mancati i genitori mi ha fatto pensare, mia madre mi ha dato così tanto e io invece non l’ho sempre fatta sentire amata".

Sfogandosi liberamente con Licia Nunez, il gieffino ha espresso tutta la gioia per come è stato cresciuto dalla madre:

Ciavarro: "Da piccolo io ero chiuso e lei ci stava male, qua invece ho sentito la sua mancanza e l’altra sera non volevo più lasciarla andare, non ho neanche ascoltato cosa diceva su Clizia".

Paolo, infine, apre il proprio cuore confermando di avere un certo interesse per Clizia Incorvaia:

Ciavarro: "Sicuramente è una donna interessante che mi intriga ma qua è difficile, io vivo alla giornata, c’è una conoscenza più approfondita ma staremo a vedere".