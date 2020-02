Grande Fratello Vip, Antonella Elia: "Pietro? Sono stupita" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 5 febbraio 2020

Antonella Elia sogna un figlio da Pietro Delle Piane? La confessione al Grande Fratello Vip

Antonella Elia, dopo essere venuta a conoscenza dell'esistenza di alcune foto del fidanzato Pietro accanto a Fiore Argento (sorella di Asia e figlia di Dario), si è isolata assieme a Serena Enardu e Pago, manifestando, ancora una volta, il suo desiderio di maternità (Qui, il video):

Elia: C"Ho pensato che un modo per dare sarebbe sposarmi e prendere bambini in affido. Per cercare di dare amore a questi bimbi visto che non posso averne. Non è facile. Aiutare dei bambini in famiglie disagiate è un modo di fare qualcosa. Per me sarebbe una cosa fuori dal mondo. Devo sposare Pietro anche se mi fa le corna. Lo uso per adottare i figli".

Oggi, invece, in giardino, la showgirl si sfoga con Antonio Zequila ripensando all'incontro tra i due ex fidanzati, immortalati dal settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana (Qui, il video):

Elia: "Ci penso a Pietro. E' un tarlo fisso. Non sono arrabbiata, sono stupita. E' uno stupore. Come hanno fatto a beccarli i paparazzi?! Non me lo spiego. Questo mi dà fastidio".

Per l'attore, il compagno della Elia e l'ex ragazza si sarebbero visti, senza malizia, solo per scambiare quattro chiacchiere ricordando i vecchi tempi. Sarà davvero così?