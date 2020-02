Grande Fratello Vip, l'appello di Paola Di Benedetto al fidanzato Federico Rossi (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 5 febbraio 2020

Il messaggio di Paola Di Benedetto al fidanzato Federico Rossi per una sorpresa al Grande Fratello Vip

Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha lanciato una bomba, all'interno della rubrica 'Chicche di gossip', che riguarda una delle protagoniste della casa del 'Grande Fratello Vip 4'. Secondo il magazine, diretto da Alfonso Signorini (che è anche il padrone di casa del reality di Canale 5), Paola Di Benedetto non riceverà una visita del fidanzato Federico Rossi. Si legge:

"Nonostante i ripetuti “richiami d’amore” della fidanzata Paola Di Benedetto, rinchiusa nella casa del GfVip, il cantante Federico Rossi, del duo Benji & Fede, continua a non dare segni di vita... E non ci sarà nessuna sorpresa per Paola all'interno del reality. Come mai questa sordità ai suo appelli?".

Nelle scorse ore, in cucina con Aristide e Antonio Zequila, l'ex Madre Natura di 'Ciao Darwin' ha lanciato un appello al compagno (Qui, il video): "Fede se mi vuoi devi venire qui" dice la ragazza con tono ironico "il mio cuore sta andando in pasto a un altro coinquilino, quindi se vuoi vieni ad interrompere questo processo inarrestabile, vieni a riprendere il mio cuore".

Anche l'attore, che, nelle scorse settimane, è stato il bersaglio delle critiche del giovane cantante, si è associato al messaggio:

Zequila: "La ragazza ha visto che se un po’ assente quindi ti consiglio di farti vivo, ti consiglio di venire".

Sarà davvero così?