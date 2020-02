Grande Fratello Vip, Serena Enardu piange: "Ho rovinato un sacco di cose" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 5 febbraio 2020

Serena Enardu piange tra le braccia di Pago all'interno della casa del Grande Fratello Vip

Serena Enardu, in queste ore, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip', ha vissuto un momento di grande sconforto tra le braccia del ritrovato fidanzato Pago. L'ex tronista di 'Uomini e Donne, forse, avverte il peso dei giudizi della gente prima dell'ingresso nel loft di Cinecittà per cercare di recuperare il rapporto con quello che lei considera l'uomo della sua vita (Qui, il video):

Serena: "Sono passata per superficiale e mi da fastidio. Ho rovinato un sacco di cose. Potevo fare lo stesso diversamente. Per me, per te, per tutti"

Pago: "Quello che hai detto tu è giusto, ma il passato non si può cambiare, come non si può cambiare quello che è successo adesso. Ora fai quello che devi fare, piangi, ridi. Il passato rimane e chissenefrega, un giorno rideremo di queste cose, a me già adesso mi viene da ridere. Quindi non ti preoccupare, la vita è una guerra, ci saranno sempre dei momenti che ti faranno perdere fiducia, ma non è così, la vita è bella e noi possiamo fare quello ci pare".

La donna, che scoppia a piangere, cerca un sostegno nelle braccia di quello che è stato, per sette anni, l'unico punto di riferimento nella sua vita. Riuscirà a lasciarsi alle spalle tutte queste insicurezze e far prevalere il sentimento alla ragione?