Mirko Manola: chi è il fratello di Diletta Leotta

Di Sebastiano Cascone mercoledì 5 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Mirko Manola

Mirko Manola è il fratello di Diletta Leotta. In realtà, l'uomo, che di professione fa il chirurgo plastico, è il fratellastro della co-conduttrice ed è nato da una precedente relazione di sua madre, Ofelia Castorina:

Leotta: "Mio padre e mia madre erano già stati sposati. Lui aveva una figlia, lei tre figli. Si sono incontrati, innamorati e sono nata io. Così mi ritrovo con quattro fratelli. Ci amiamo. I miei sono stati intelligenti e hanno favorito un rapporto bellissimo, senza diaspore, litigi o incomprensioni, tentando un’impresa che nella Sicilia di trent'anni fa non era semplicissima. Abbiamo una famiglia enorme e si respira un’armonia totale. Siamo sempre stati molto vicini, a volte anche troppo" (Fonte GQ)

Il fratello maggiore ha voluto supportare la conduttrice di Sanremo (che tornerà, sul palco dell'Ariston in occasione della finale) raggiungendola in Riviera per farle sentire la vicinanza e il calore di tutta la famiglia.

La sua pagina ufficiale Instagram @drmirkomanola supera i 45 mila followers. L'account Facebook @carmelomirkomanola conta oltre 10 mila seguaci.

Cura l'aspetto fisico con la palestra. Con la sorella ha lanciato una linea di prodotti di bellezza.

Si divide tra Milano e Catania.