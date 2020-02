Shannen Doherty: "Il cancro è tornato, ho molta paura"

Di Paolo Sutera martedì 4 febbraio 2020

In un'intervista a Good Morning America Shannen Doherty ha rivelato di avere di nuovo il cancro

Ha scelto il programma tv Good Morning America, Shannen Doherty, per annunciare pubblicamente che la sua lotta contro il cancro non è finita. L'attrice, celebre per aver interpretato Brenda in Beverly Hills 90210 (e vista l'estate scorsa nel reboot andato in onda su Fox America), ha infatti detto di aver ricevuto la diagnosi di un cancro allo stadio 4, uno dei più rischiosi. Nel 2015 aveva annunciato di avere il cancro al seno, e due anni dopo che era in remissione.

Una notizia che, ha raccontato nell'intervista andata in onda martedì mattina negli Stati Uniti, in realtà aveva ricevuto un anno fa. Ha deciso solo oggi di dirlo pubblicamente perchè è in corso un processo con la compagnia assicurativa State Farm legata ai danni ricevuti dalla sua casa in California durante gli incendi del 2018. Il processo potrebbe rivelare documenti legati alle sue condizioni di salute, ed ha così preferito anticipare fuoriuscite di notizie inaspettate.

"Non voglio sorprese", ha detto. "Voglio essere reale ed autentica e controllare la storia". Una Doherty visibilmente emozionata ha raccontato che è "una pillola amara da ingoiare, in molti sensi. Ho pensato 'perché io?', e poi 'perché non io?'. Nessuno lo merita. La mia prima preoccupazione è stata come dirlo a mia madre".

L'attrice, quindi, mentre era sul set per BH90210 nei mesi scorsi era già a conoscenza della diagnosi, come come lo sapeva quando è morto Luke Perry: "E' stato strano vedere qualcuno accanto a me che sembrava stare bene andarsene via prima. E' stato davvero scioccante, il minimo che potessi fare per onorarlo era girare quella serie, ma mi sembra di non aver ancora fatto abbastanza".

L'unico, sul set, a sapere della situazione era Brian Austin Green: "Prima di girare mi diceva 'Qualsiasi cosa succeda, ci sono io'. Abbiamo parlato di Luke in un modo che è stato molto positivo e sereno". Ora, però, la decisione di parlarne pubblicamente.

"Ho molta paura", ha concluso la Doherty. "Mia madre è incredibilmente forte, ed anche mio marito, ma sono preoccupata per lui. Ciò che voglio fare adesso è lasciare il segno. Voglio essere ricordata per qualcosa".