Romina Jr Carrisi: altezza, Instagram, biografia, foto

Conosciamo meglio Romina Jr Carrisi, figlia minore dell'amatissima coppia formata da Al Bano e Romina Power, ospiti della settantesima edizione del Festival di Sanremo, in onda dal 4 all'8 febbraio 2020.

Nata il 1° giugno 1987 a Cellino San Marco, città natale del padre e feudo della famiglia Carrisi, Romina Jr (o "Uga", come viene chiamata dai parenti stretti) aveva solo dodici anni quando la mamma Romina e il papà Albano decisero di separarsi, lasciando mezza Europa di stucco. Oltre alla separazione, da piccola ha dovuto affrontare anche la scomparsa della sorella maggiore Ylenia, di cui si sono perse le tracce da ormai circa 30 anni. Con due genitori di grande successo, dal proverbiale talento canoro, Romina Jr comincia da subito a manifestare un certo interesse per l'arte. A differenza dei genitori, tuttavia, i canali con cui riesce a veicolare all'esterno tutto il suo mondo sono quelli della recitazione, della fotografia (ha all'attivo mostre in Italia e negli Stati Uniti, terra di nascita della madre) e della scrittura, soprattutto della poesia. Nel 2016, infatti, ha pubblicato la raccolta di strofe Se fossimo altrove, sostenuta dall'intera famiglia.



Il pubblico televisivo ha avuto modo di conoscere aspetti inediti di Romina Jr Carrisi (alta circa 1.65 m) nel 2005, quando partecipò come naufraga al reality show L'Isola dei Famosi. L'esperienza televisiva le permise di ottenere grande popolarità, che tuttavia la ragazza non riuscì a gestire, tanto da sprofondare nel baratro della droga e dell'alcool. Ecco la sua confessione in un'intervista di qualche anno fa a Gente:



Non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro.

Per fuggire dal dolore e cercare di risolvere i propri problemi di salute, Romina Jr Carrisi ha vissuto molti anni all'estero:



Ho vissuto negli Stati Uniti per sei anni e ho seguito diversi corsi di recitazione. Anche questo è stato terapeutico.

E la vita privata? Dopo aver mollato il suo compagno storico ed essersi trasferita in Italia dalla California, lo scorso agosto Romina Carrisi Power ha rivelato su Instagram (seguita da circa 95mila follower) di aver intrapreso una relazione con un uomo, di cui nulla si conosce, fuorché la professione, perché è un medico:



Da poco ho iniziato a frequentare un uomo che mi fa stare bene. Lui ha qualcosa di speciale negli occhi, una luce che lascia trasparire un’onestà d’animo che mi piace molto. È distante dal mondo dello spettacolo, fa il medico, ma siamo entrambi curiosi e rispettosi l’uno del mondo dell’altro.