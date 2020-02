Daniele Scardina: Diletta Leotta, altezza, anni, Instagram, chi è

Di Sebastiano Cascone martedì 4 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Daniele Scardina

Daniele Scardina, ribattezzato dai fan King Toretto, è un pugile italiano. E' originario di Rozzano (Milano). E' nato il 2 aprile 1992 sotto il segno dell'Ariete. Ha 27 anni. E' l'attuale fidanzato di Diletta Leotta, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020.

E' alto 184 cm e pesa 74 Kg.

Il suo profilo Instagram @danieletoretto supera i 148 mila followers.

La conduttrice sportiva, in una lunga intervista, al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha rivelato il primo incontro con l'attuale compagno: «È stato totalmente casuale. Per la prima volta non ho dovuto essere razionale. Per natura sono curiosa e affascinata da mondi diversi dal mio, da persone diverse, amo conoscere ed esplorare situazioni che non c'entrano con me». «Cosa cerco in un uomo? Le mie esigenze cambiano con il tempo, in questo momento sento bisogno di leggerezza e di sentirmi protetta».

Il suo mito e Mike Tyson.

Ha un fratello Giovanni. Toretto vive, da diversi anni, in Florida. Ma torna, spesso, a Milano. E' molto legato alla sua famiglia d'origine.

Ha diversi tatuaggi sparsi sul corpo come Scardina team in omaggio a tutti i fan, che, in questi anni, non gli hanno fatto mancare il proprio sostegno.

E' molto credente.

Ha molti amici rapper Gue Pequeno, Fedez e Luché, Marracash.