Riki: gli auguri di mamma Raffaella per il compleanno (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 4 febbraio 2020

Riki, ospite di Storie italiane, festeggia 28 anni a Sanremo 2020

Riki, ospite, oggi, a 'Storie italiane' su Rai1, ha festeggiato un compleanno molto speciale. Il giovane cantautore, in gara al 'Festival di Sanremo 2020, con 'Lo sappiamo entrambi' spegne 28 candeline. Per questa doppia occasione, il cantante ha ricevuto gli auguri di mamma Raffaella:

Mamma Raffaella: "Il giorno prima di partire ero preoccupata di vederlo angosciato. E' stato sempre con sua sorella. Li ho visti coccolarsi. Sua nonna è la fan numero uno. Ha 83 anni. Piangerà tutte le sue lacrime quando lo vedrà sul palco. Ricky ti faccio tanti auguri per il tuo compleanno. Ti aspettiamo vincitore. Comunque andrà sarà un grande successo".

Riki: "Per una mamma, per tutta la mia famiglia, sapere che sono qua dopo tanti sacrifici è una cosa meravigliosa. Ce la metto tutto, sa quello che ho fatto per essere qui, le fatiche. La cosa più importante è emozionare ed emozionarsi.

La consacrazione sul palco dell'Ariston è una tappa fondamentale nella vita dell'ex cantante di 'Amici' arrivato al successo senza non pochi sacrifici:

Riki: "Io ho sempre studiato tanto, mi sono sempre interessato di tantissime cose. Ho fatto l'università, mi sono laureato. Ho aperto il mio studio di design. Mi pagavo, da solo, le produzioni dei miei dischi. Poi, ho mandato una mail da Amici. Una volta uscito dal programma, ho avuto la fila dalle case discografiche".

Il giovane interprete ha la fortuna di avere una fan base molto potente che lo segue senza soste. Nonostante la fama, è rimasto umile, con i piedi per terra. Ha puntato sull'intelligenza e non solo sull'aspetto fisico:

Riki: "Io credo di essere, nel bene e nel male, molto onesto".